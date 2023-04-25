Федотов - о спорном решении в матче «Химки» - «Торпедо»: «Это точно не пенальти»

Известный футбольный рефери Игорь Федотов поделился мнением о пенальти, назначенном в поединке между подмосковными «Химками» и столичным «Торпедо» на 45-й минуте первого тайма.

«На 45-й минуте Левников не разобрался в эпизоде. Он назначил 11-метровый. Простой эпизод - следовало продолжить игру. Это точно не 11-метровый», - передает слова Федотова издание «Чемпионат».

Матч состоялся в Химках и завершился победой хозяев со счетом 4:2.

После 24 туров Российской премьер-лиги подмосковный клуб набрал 17 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. «Торпедо», в свою очередь, с 13 очками располагается на последней строчке.