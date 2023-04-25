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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко назвал ключевой фактор победы «Спартака» над «Краснодаром»

25 Апреля 2023 • 08:54 Комментировать

Экс-игрок сборной России Максим Деменко поделился мнением о результате поединка 24-го тура Премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась победой «красно-белых» со счетом 4:3.

В интервью «Газета.Ру» эксперт отметил вклад в этот результат главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Деменко отметил своевременные замены, которые сделал испанский специалист. По его мнению, именно они предопределили исход матча в пользу «народной команды».

По итогам 24 туров чемпионата России «Спартак» набрал 48 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Максим Деменко
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