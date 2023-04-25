Шавло подвёл итоги матча «Спартак» - «Краснодар»

Экс-генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло дал комментарий после матча «красно-белых» против «Краснодара». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась победой «красно-белых» со счетом 4:3.

«Веселуха была на матче. В первом тайме «Спартак» проспал, а во втором начали играть. Замены были сделаны вовремя. Главное, начали реализовывать моменты. «Спартак» показал характер», - передает слова Шавло издание «Чемпионат».

После 24 туров Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля набрали 48 очков и занимают третье место в турнирной таблице.