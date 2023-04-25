Соболев - о судействе: «Десять пенальти за тур, а дельфин - Соболев»

Центрфорвард столичного «Спартака» Александр Соболев дал комментарий по поводу судейства в Российской премьер-лиге.

«Стараюсь не обращать внимания на судейство. Десять пенальти за тур, а дельфин - Соболев. Всё как всегда. Но я теперь аквамен - король морей. Надо соответствовать», - передает слова нападающего издание футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что накануне «красно-белые» отпраздновали победу над «Краснодаром» со счетом 4:3.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний нападающий провел 22 поединка, отметившись 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.