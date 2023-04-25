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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес обратился к фанатам «Спартака»

25 Апреля 2023 • 07:23 Комментировать

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес обратился к поклонникам «народной команды» после победы над «Краснодаром» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Столичный клуб обыграл «быков» со счетом 4:3.

«Ребята, я здесь. Победа! Давай, вперед, «Спартак», - заявил нидерландский футболист на русском языке.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Промес провел 21 поединок, отметившись 17 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

После 24 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 48 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего вторым «Ростова» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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