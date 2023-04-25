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Агент высказался о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

25 Апреля 2023 • 07:12 Комментировать

Агент Эвандро Феррейра, который представляет интересы нападающего «Спорт Ресифи» Вагнера Лава, высказался насчет возможного возвращения своего клиента в московский ЦСКА.

«Вагнер точно не будет лишним и будет приносить пользу. Контракт действует до декабря текущего года. Если ЦСКА захочет подписать Лава, то у него в контракте прописана клаузула», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

Напомним, что Вагнер защищал цвета «армейского» клуба с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В общей сложности он провел за москвичей 259 поединков, в которых отметился 124 забитыми мячами и 53 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав
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