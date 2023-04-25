Гасилин: «В Германии я больше всего страдал от одиночества»

Игрок медиафутбольного «Амкала», нераскрывшийся талант российского футбола Алексей Гасилин вспомнил период своей аренды в «Шальке». Это случилось порядка семи лет назад – в сезоне-2015/16.

«С чем столкнулся при переезде в Германию? С одиночеством. У меня был сильный языковой барьер, я почти ни с кем не общался. Ездил лишь от тренировки до дома», - делится Гасилин для Sport24.

Бывший футболист добавил, что даже не мог пить пиво с одноклубниками после игр, несмотря на то, что клубные врачи сами оставляли ящик в раздевалке.

«Жалею, что так и не попробовал пива в Германии!», - добавил Гасилин.

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