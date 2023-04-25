Представитель Кади рассказал о состоянии травмированного игрока

Представитель бразильского полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса Хельсио Алиск поделился информацией о состоянии своего клиента.

Напомним, в вечернем матче против «Спартака» (3:4) Кади получил серьёзную травму головы. Покинуть поле ему помогли лишь врачи и электрокар, а после он отправился в больницу.

«Общался с женой Кади. Говорит, сейчас он в больнице под присмотром врачей. Самое главное, что он в сознании, но характер его травмы пока неизвестен», - рассказал Алиск Sport24.

Ранее мы сообщали, что бразилец рискует пропустить все оставшиеся матчи «быков» в текущем сезоне. А «Матч ТВ» опубликовал предварительный диагноз футболиста после столкновения с игроком «Спартака» Георгием Джикией.