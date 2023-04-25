Батчи: «Порой просто не удаётся контролировать происходящее на поле»

Полузащитник проигравшего сегодня вечером «Спартаку» «Краснодара» Жоау Батчи не скрывает своего разочарования от игры. Напомним, что в матче «быки» доминировали в счете практически всю игру, но в итоге умудрились проиграть – 3:4.

«Наша команда сыграла хорошо, работу мы провели хорошую, но порой просто не удаётся контролировать происходящее на футбольном поле. Результатом мы очень разочарованы, но сыграли хорошо», - заявил полузащитник «РБ Спорт».

Батчи сегодня вечером отметился одним из голов своей команды. Помимо него, ворота «Спартака» распечатали Джон Кордоба при весьма спорном положении и лидер атаки «быков» Эдуард Сперцян.

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