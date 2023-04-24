Аршавин: «Снимаю шляпу перед Батчи за его гол»

Бывший форвард сборной России и питерского «Зенита» Андрей Аршавин восхитился вторым голом «быков» в сегодняшнем вечернем матче в Москве против «Спартака» (3:4).

Его, напомним, оформил Жоау Батчи. Алексис Дуарте потерял мяч, его подхватил набегающий полузащитник «быков», после чего тот выстрелил по воротам соперника, а мяч отправился в сетку впритирку со штангой.

«Вообще «быки» вели игру, перед Батчи снимаю шляпу за его классный гол, он пробежал практически от своей штрафной, а ещё решился на обыгрыш и такой удар», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Ранее Аршавин восторженно отозвался и о сегодняшнем сопернике «Краснодара» в лице столичного «Спартака».