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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Матвей Сафонов: «Нет такого, что «Краснодар» забил на РПЛ»

24 Апреля 2023 • 23:25 Комментировать
Краснодар
...
Урал
29.04 19:00

Один из лидеров «Краснодара», страж ворот команды Матвей Сафонов порассуждал о цели своей команды в оставшихся шести турах Российской премьер-лиги.

«Рано говорить, что Кубок России – наш главный трофей, за который мы боремся. Через пару туров Премьер-лиги всё будет видно, мы хотим подняться как можно выше – в первую тройку. Но такого, что мы забили на РПЛ – такого нет», - рассказал голкипер «Матч ТВ».

Напомним, сегодня вечером «быки» потерпели драматичное поражение на выезде от столичного «Спартака» - 3:4. Притом, краснодарцы дважды по ходу игры вели в счёте и один раз – в два мяча.

После поражения в рамках РПЛ «Краснодар» идёт на седьмом месте и до тройки лучших клубу пока далеко. Всего у «быков» 38 набранных очков, теперь это на 10 меньше, чем у идущего на третьем месте «Спартака».

О сегодняшнем невероятном камбэке «красно-белых» читайте в нашем материале.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
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КРАСНОДАР УРАЛ
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