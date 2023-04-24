Матвей Сафонов: «В РПЛ можно добавить стадию плей-офф»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после выездного поражения от столичного «Спартака» (3:4) порассуждал о возможной реформе Российской премьер-лиги, в рамках которой может появиться стадия плей-офф турнира. Особенно это актуально ввиду отсутствия российских команд в еврокубках по политическим причинам.

«Плей-офф можно рассмотреть в качестве отдельного турнира, к примеру, новый формат Кубка России прилично растянул сезон, добавил игр. Условно плей-офф можно добавить и в РПЛ, сделать это третьим трофеем», - цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Помимо Суперкубка России, состоящего из одного матча, команды-участницы Премьер-лиги борются за победу лишь в РПЛ и в Кубке России.

Ранее потенциальные реформы РПЛ прокомментировал глава лиги Александр Алаев.