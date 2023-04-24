Стал известен диагноз травмированного Кади

Стал известен диагноз травмированного полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.

По информации «Матч ТВ», в сегодняшнем матче игрок получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом нескольких костей лица.

Помог пострадавшему покинуть поле травмы только электрокар, а вскоре бразильца увезли в больницу на автомобиле скорой помощи. Непосредственно после травмы язык Кади придержал от западания защитник «красно-белых» Георгий Джикия.

Ранее мы сообщали, что из-за сильных повреждений головы бразильский игрок может пропустить весь остаток сезона. «Краснодару», напомним, выступать на два фронта – в РПЛ и в Кубке России.