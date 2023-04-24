«Краснодар» в четвёртый раз в сезоне упустил преимущество в два мяча

«Краснодар» сегодня вечером проиграл столичному «Спартаку», дважды вырываясь вперёд по ходу игры.

Как сообщает Opta, это уже четвертый подобный случай в этом сезоне. А всего с сезона-2011/12, когда клуб вышел в элитный дивизион, краснодарцы уже 11 раз упустили преимущество в два мяча – чаще всех в лиге.

Напомним, что до 68-й минуты сегодняшнего матча «Краснодар» вёл со счётом 2:0. Однако за пять минут дубль Александра Соболева сделал счёт равным.

В дальнейшем благодаря голу Эдуарда Сперцяна «быки» опять вышли вперед, но упустили преимущество и проиграли – 3:4.

Читайте наш обзор сегодняшней безумной встречи.