Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес из-за сегодняшней травмы рискует пропустить весь остаток сезона. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, неприятный эпизод случился во втором тайме гостевого матча против «Спартака» (3:4). Кади ударился головой о плечо игрока «красно-белых» и потерял сознание. Первую помощь ему оказал сам Георгий Джикия.

После бразилец пришел в сознание, на автомобиле скорой помощи его увезли в больницу.

В оставшейся части сезона «Краснодару» осталось сыграть шесть матчей Премьер-лиги. Также клуб сыграет как минимум в финале Пути регионов Кубка России.

Подробности вечерней игры читайте в нашем материале.