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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кади рискует пропустить остаток сезона эксклюзив

24 Апреля 2023 • 22:00 Комментировать
Краснодар
...
Урал
29.04 19:00

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес из-за сегодняшней травмы рискует пропустить весь остаток сезона. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, неприятный эпизод случился во втором тайме гостевого матча против «Спартака» (3:4). Кади ударился головой о плечо игрока «красно-белых» и потерял сознание. Первую помощь ему оказал сам Георгий Джикия.

После бразилец пришел в сознание, на автомобиле скорой помощи его увезли в больницу.

В оставшейся части сезона «Краснодару» осталось сыграть шесть матчей Премьер-лиги. Также клуб сыграет как минимум в финале Пути регионов Кубка России.

Подробности вечерней игры читайте в нашем материале.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кади
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КРАСНОДАР УРАЛ
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