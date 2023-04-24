«Краснодар» - лидер сезона по голам после высокого прессинга

«Краснодар» стал лидером текущего сезона Премьер-лиги по голам, забитым после высокого прессинга.

По информации аналитиков Opta, «быки» оформили семь голов после высоких отборов. Это те атаки с игры, которые начинались в 40 и менее метрах от чужих ворот.

На втором месте по этому показателю идет лидер чемпионата России – питерский «Зенит», шесть голов после прессинга. Замыкает тройку столичное «Динамо» - пять.

Напомним, сегодня вечером «Краснодару» удалось забить на «Открытие Банк Арене» три гола. Однако даже одного очка подопечным Владимира Ивича набрать не удалось.