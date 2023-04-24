Бельгийский легионер «Урала» захотел завершить карьеру в России

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Ибраима Сиссе всерьёз настроен закончить свою профессиональную карьеру в России.

Если верить его словам в одном из шоу «Матч ТВ», бельгийцу в РФ очень нравится, и он даже хочет начать учить русский язык.

«Выучить русский язык – невероятно сложно, но я бы хотел попробовать это сделать. Пока я могу быть полезным на поле, хочу играть в России, хочу завершить здесь карьеру», - рассказал Сиссе.

Игроку 29 лет, в разные периоды карьеры он выступал за льежский «Стандарт», «Мехелен», «Серен» и лондонский «Фулхэм». С сентября прошлого года – Сиссе игрок «Урала».

Гол Сиссе в ворота «Спартака» стал первым для игрока за семь лет