Булыкин: «Для меня непонятен уровень судейства»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об уровне судейства в РПЛ.

«Для меня непонятен уровень судейства, потому что одни и те же моменты трактуются по-разному. А потом в судейской комиссии подтверждается очень много неправильных действий. Очень часто эти ошибки являются ключевыми», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Как считает эксперт, арбитрам необходимо повышать квалификацию и создать единую методику трактовок по всем эпизодам.

В 24-м туре Российской премьер-лиги было назначено девять пенальти. Сегодня, 24 апреля, матч «Спартака» с «Краснодаром» закрывает программу тура. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.