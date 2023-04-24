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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин считает, что судейство с VAR стало ещё хуже

24 Апреля 2023 • 18:29 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о судействе в текущем сезоне чемпионата России.

«Других судей мы не найдем. VAR должен был все косяки сводить на нет, так с VAR еще хуже стало. Эти пенальти непонятные, еще что-то. Очень много скандалов. Поэтому здесь только одно — надо повышать квалификацию судей», — заявил Масалитин изданию «Газета.Ру».

Специалист добавил, что все судьи должны работать по одной методике, а сейчас каждый рефери трактует эпизоды по-своему.

Сегодня, 24 апреля, матч «Спартак» - «Краснодар» закроет программу 24-го тура Российской премьер-лиги. Начало игры запланировано на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Масалитин VAR
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