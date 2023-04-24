«Мы проигрываем не из-за пенальти» — вратарь «Торпедо» Бабурин

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин высказался о многочисленных назначенных пенальти в ворота своей команды.

«Какие пенальти вызывают сомнения? Первый со «Спартаком»? Да. Когда проходит эпизод, и потом обе не понимают, по поводу чего проходит просмотр. Все остальные вопросов, наверное, не вызывают. Думаю, мы проигрываем не из-за пенальти», — цитирует Бабурина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний вратарь принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 29 голов и четыре раза смог сохранить свои ворота «сухими». Напомним, Бабурин выступает за «Торпедо» на правах аренды, контракт футболиста принадлежит «Ростову».