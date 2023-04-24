Бабурин: «Есть надежда, что «Торпедо» не вылетит»

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос о шансах команды на сохранение прописки в чемпионате России.

«Есть надежда, что не вылетим. После сборов у нас было три важных матча — с «Пари НН», «Факелом» и «Химками», из них мы проиграли один, в двух добились победы — неважно, как», — приводит слова Бабурина «РБ Спорт».

Футболист добавил, что все будет зависеть не только от результатов «Торпедо», но и от конкурентов.

После 24 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. До зоны стыковых матчей «автозаводцам» не хватает пять баллов.