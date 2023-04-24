Агент Малкома отреагировал на слухи о «Бешикташе»

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с атакующим полузащитником «Зенита» Малкомом, отреагировал на информацию из прессы. Сообщалось, что Малком может перебраться в европейский клуб транзитом через турецкий «Бешикташ».

«Интерес «Бешикташа» к Малкому? Это ложь, такой переход невозможен», - сказал Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Отметим, что Малком сейчас лидирует в гонке бомбардиров текущего чемпионата России. На счету футболиста 18 голов.

Добавим, что за «Зенит» 26-летний Малком выступает с августа 2019 года после трансфера из «Барселоны».