Газинский успешно прооперирован

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский успешно перенёс операцию на плече. Об этом сообщает официальный телеграм-канал екатеринбургского клуба.

Напомним, 33-летний хавбек получил травму в матче 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2) и покинул поле на 25-й минуте встречи.

В текущем сезоне Газинский принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал на свой счет три результативные передачи.

После 24 туров «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 набранных очков. В следующем туре «шмели» сыграют в гостях с «Краснодаром» (29 апреля).