Агент Барбоза советует Сперцяну остаться в РПЛ

Агент из Португалии Паулу Барбоза прокомментировал информацию об Эдуарде Сперцяне. Сообщалось, что у 22-летнего атакующего полузащитника «Краснодара» есть три варианта в Европе.

«Сперцян ещё молод. Может, ему будет лучше пока остаться в России для его же блага. Поиграть подольше в РПЛ, закрепить за собой лидерские позиции. В Европу нужно ехать подготовленным и готовым к большим вызовам», - сказал Барбоза, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В 32 матчах сезона 2022/2023 Эдуард Сперцян записал на свой счёт 13 голов и 10 голевых передач. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают воспитанника академии «Краснодара» в 9 миллионов евро.

Добавим, что «Краснодар» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.