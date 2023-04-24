Президент «Урала» отреагировал на отставку гендиректора «Крыльев Советов» из-за судейства

Вадим Андреев подал в отставку с должности генерального директора «Крыльев Советов». Столь резкое решение функционер принял в знак протеста против судейства в матчах чемпионата России.

Комментарий по поводу отставки Вадима Андреева дал Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала».

«Это его решение, я не могу за него решать. Что я могу сказать? Он посчитал так. Есть ли проблемы в судействе, которые могли так на него повлиять? Наверное, есть, если вы смотрели вчерашнюю игру», - сказал Иванов, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Отметим, что «Крылья Советов» на текущий момент располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье самарская команда проиграла «Пари НН» на выезде с результатом 1:2.

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