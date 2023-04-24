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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов назвал клубы, которые вылетят из РПЛ

24 Апреля 2023 • 15:58 Комментировать

Известный российский тренер Александр Тарханов назвал клубы, которые, на его взгляд, напрямую вылетят из Российской премьер-лиги.

По мнению Тарханова, точно в классе понизится «Торпедо». Специалист считает, что «автозаводцев» «уже ничего не спасёт».

Что касается второго неудачника сезона, то Тарханов считает, что им окажется «Факел».

«Скорее всего, «Факел». Хотя месяц назад я бы, конечно, «Химки» назвал», - сказал Тарханов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарханов отметил, что с приходом на тренерский мостик Андрея Талалаева «Химки» преобразились.

На текущий момент «Химки» располагаются в зоне прямого вылета – на 15-й позиции. При этом от 14-го «Факела» команда Талалаева отстаёт всего лишь на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Факел Александр Тарханов Андрей Талалаев
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