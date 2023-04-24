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У Сперцяна три варианта в Европе – названы клубы

24 Апреля 2023 • 15:53 Комментировать

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может сменить клубную прописку ближайшим летом.

Сперцян находится на радаре трёх известных европейских клубов. Об этом на своих страницах рассказывает sport24 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Речь идёт о таких клубах, как «Марсель», «Милан» и «Фиорентина».

«Все три клуба готовы заплатить за Сперцяна не больше 14 миллионов евро с учётом всех бонусов», - отметил источник.

Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». 7 июня футболист отметит свой 23-й день рождения. Специалисты портала transfermarkt оценивают Сперцяна в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Марсель Фиорентина Краснодар Эдуард Сперцян трансферы футбола - лето 2023
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