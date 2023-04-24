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Форвард «Ростова» Комлчиенко - о судействе в игре с «Уралом»: «В этой игре точно нет вопросов»

24 Апреля 2023 • 14:57 Комментировать
Урал
1:3
Ростов
окончен

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о судействе в матче 24-го тура Российской премьер-лиги, в котором его команда одержала выездную победу над «Уралом» со счётом 3:1.

Форвард отметил, что по спорным моментам всё было очевидно.

«Перед голом Бикфалви была явная игра рукой, а до этого рукой попали по лицу нашему игроку. Мне показалось, что это не тяжёлые и не спорные моменты. Есть ли у «Ростова» вопросы к судьям? В этой игре точно нет», - приводит слова Колмиченко «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

В ближайшем туре «Ростов» на выезде сыграет против московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Николай Комличенко
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