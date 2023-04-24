Сиссе: «Я считаю, что в матче с «Ростовом» судья совершил несколько односторонних ошибок»

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе высказался о судействе в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

По мнению футболиста, главный арбитр встречи Павел Кукуян принял несколько неверных решений в пользу южан.

«Я считаю, что рефери в этом матче совершил несколько ошибок, которые были односторонними. Возможно, кто‑то не хочет, чтобы мы продвигались вверх по таблице», — цитирует Сиссе «Матч ТВ».

После 24 туров РПЛ «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой ближайший матч команда из Екатеринбурга проведёт 29 апреля против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.