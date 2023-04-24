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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» не видит кризиса после пяти поражений кряду

24 Апреля 2023 • 14:26 Комментировать

«Урал» проиграл пять последних матчей чемпионата России, хотя до этого выдал серию из девяти игр без поражений. Григорий Иванов, занимающий должность президента клуба из Екатеринбурга, не видит кризиса, несмотря на поражения.

«Нет никакого кризиса. Ребята играют нормально - с ЦСКА в том числе нормально играли и в чемпионате [поражение 1:2]. Может быть, в каких-то играх нам не хватало Виктора Михайловича [Ганчаренко]», - сказал Иванов, чьи слова приводит ТАСС.

Стоит напомнить, что в марте Ганчаренко дисквалифицировали на три игры за нецензурные выражения.

На текущий момент «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Виктора Ганчаренко проведёт 29 апреля – против «Краснодара» на выезде.

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Урал Григорий Иванов
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