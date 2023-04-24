Алаев высказался о возможном изменении формата РПЛ

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о возможном изменении формата чемпионата.

По словам Алаева, в повестке общего собрания РПЛ вопроса об изменении формата нет. Функционер отметил, что этот вопрос поднимают некоторые клубы в частном порядке, но единодушия не наблюдается.

«Учитывая, что следующий сезон стартует довольно скоро, вряд ли стоит ожидать смены формата, но такая работа должна идти. Ключевая позиция здесь у клубов. Они должны определяться с тем, как играть. Главное: если какие-то изменения и производить, то так, чтобы был консенсус. Важно также учитывать договорённости с партнёрами и вещателем», - сказал Алаев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Следующий чемпионат России стартует в июле. В настоящий момент сезон РПЛ проходит по гладкой системе – 16 команд проводят по 30 матчей.

Отметим, что действующим чемпионом России является «Зенит». В этом сезоне питерцы могут завоевать титул пятый раз подряд.