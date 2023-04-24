Гасилин - о российском футболисте: «Он должен был играть минимум в «Баварии»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о вратаре Антоне Митрюшкине, ныне выступающем за подмосковные «Химки».

«Митрюшкин должен был играть минимум в «Баварии». Я даже не сомневался. Он был топом, у него не было слабых мест. А сейчас, к сожалению, он даже за «Химки» не играет. Очень жалко», - передает слова Алексея Sport24.

Митрюшкин является воспитанником академии московского «Спартака». В Европе он поиграл за швейцарский «Сьон», а также немецкие «Фортуну» и «Динамо» (Дрезден).

Антон присоединился к «Химкам» летом прошлого года. В текущем розыгрыше РПЛ он провел три матча и пропустил пять мячей.