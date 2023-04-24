Рабинер назвал игрока «Локомотива», за трансфер которого надо «оторвать яйца»

Известный журналист Игорь Рабинер критически высказался о защитнике московского «Локомотива» Марио Митае. Во вчерашнем матче против ЦСКА игрок получил две желтые карточки в первом тайме и был удален с поля.

«За такие трансферы, как Митай, осуществившим их менеджерам нужно отрывать cojones [яйца]» - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

Дерби ЦСКА – «Локомотив» завершилось вничью со счетом 1:1.

Напомним, что 19-летний албанец перешел в стан «железнодорожников» из греческого АЕКа летом прошлого года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник провел десять поединков.