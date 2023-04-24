Мирзов: «Не удивлюсь, если ещё увидим Гогниева в РПЛ»

Хавбек подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов поделился мнением об отставке Спартака Гогниева с поста главного тренера команды.

«Результата не было - значит, тренер виноват. Но я не удивлюсь, если мы еще раз увидим его в РПЛ. Он молодой и перспективный тренер, развивается, учится. Надеюсь, у него все получится», - приводит слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Гогниев занимал пост главного тренера «Химок» с сентября 2022 по апрель 2023 года. После его отставки наставником был утвержден Андрей Талалаев.

После 24 туров подмосковный клуб с 17 очками занимает 15-е место в таблице РПЛ.