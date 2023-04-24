Кечинов назвал итоговое место «Спартака» в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о турнирных перспективах «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я рассчитываю, что «Спартак» будет в тройке. Причем не просто в тройке, а займет второе место. Несмотря на победу «Ростова» над «Уралом», я все равно в это верю», - передает слова Кечинова издание «РБ Спорт».

В заключительном матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» 24 апреля.

«Красно-белые» занимают третье место в таблице РПЛ, отставая от идущего вторым «Ростова» на четыре очка.