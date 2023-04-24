Мирзов заявил, что хотел бы однажды вернуться в «Спартак»

Нападающий подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался о возможном возвращении в московский «Спартак».

Форвард отметил, что хотел бы ещё сыграть за столичный клуб.

«Но пока для меня главная цель — играть в футбол и наслаждаться игрой. Мне всего 29 лет, главное — получать удовольствие от футбола», - приводит слова Мирзова «Спорт-Экспресс».

Мирзов принадлежал «Спартаку» с 2019 по 2022 год.

Его соглашение с «Химками» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.