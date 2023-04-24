Мостовой: Сейчас мы больше смотрим на то, сколько ещё судьи будут устраивать праздники с назначением пенальти

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о положении в турнирной таблице нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что сейчас все смотрят не на турнирную таблицу, а на то, сколько ещё судьи будут устраивать праздники с назначением пенальти.

«Сейчас «Динамо» на шестом месте, но «Ахмат», «Краснодар» и «Оренбург» догоняют. Динамовцам будет трудно попасть в тройку по итогам сезона РПЛ», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Динамо» отстает от третьей позиции на шесть очков за шесть туров до конца сезона.