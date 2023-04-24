Гасилин рассказал, у кого в «Зените» была самая крутая машина

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, у кого из игроков «сине-бело-голубых» была самая крутая машина.

«У Кокорина? Нет, у Азмуна. «Ламба» Авентадор, желтая. Прикинь, как он по Питеру на ней ездил. Один раз на лежачем полицейском застрял», - передает слова Алексея издание Sport24.

Напомним, что Азмун выступал в российском чемпионате с 2013 по 2021 год. В январе прошлого года иранский нападающий покинул «Зенит» и перебрался в леверкузенский «Байер». Он заключил контракт до лета 2027 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Сердар провел 18 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.