Голкипер «Локомотива» Лантратов высказался по поводу возможного возвращения пива на стадионы

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался по поводу возможного возвращения пива на стадионы.

Вратарь отметил, что, безусловно, возвращение пива порадует болельщиков.

«Судя по тому, как проходят европейские чемпионаты, с этим никаких проблем не возникало и не возникнет», - заявил вратарь в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, что запрет продажи хмельного напитка на стадионах в России действует с 1 января 2005 года.

В среду, 26 апреля, комитет Госдумы по физической культуре и спорту обсудит вопрос о снятии данного запрета.

Также, на заседании намерены обсудить структуру календаря РПЛ, подготовку и выбор игровых мячей для сезона-2023/24.

