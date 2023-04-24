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Голкипер «Локомотива» Лантратов высказался по поводу возможного возвращения пива на стадионы

24 Апреля 2023 • 11:39 Комментировать

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался по поводу возможного возвращения пива на стадионы.

Вратарь отметил, что, безусловно, возвращение пива порадует болельщиков.

«Судя по тому, как проходят европейские чемпионаты, с этим никаких проблем не возникало и не возникнет», - заявил вратарь в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, что запрет продажи хмельного напитка на стадионах в России действует с 1 января 2005 года.

В среду, 26 апреля, комитет Госдумы по физической культуре и спорту обсудит вопрос о снятии данного запрета.

Также, на заседании намерены обсудить структуру календаря РПЛ, подготовку и выбор игровых мячей для сезона-2023/24.
 

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Пиво Илья Лантратов
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