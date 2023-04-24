Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

- Встретятся две команды, показывающие интересный футбол. И там, и там достаточно много молодых амбициозных футболистов. Поэтому нет фаворита в этом матче. Кто победит, я не знаю. Скорее всего, тот, кто забьёт первым, но не факт. Кто мог предсказать, что в кубковом матче «Краснодар» – «Крылья Советов» самарцы сравняют счёт? Но «Краснодар», можно сказать, сам забил себе два мяча. Это говорит о том, что у него нет на сегодняшний день защитников в центре и с краю, которые могли бы играть в правильный и умный футбол. Я не говорю, что у «Крыльев» плохая команда. Наоборот, она хорошая, тоже с молодыми футболистами и с приличным тренером. Уверен, Осинькин всё прекрасно понимает. Да, у самарцев было ликование, что они отыгрались в концовке, и любая команда бы радовалась. Но есть брать качество игры, у «Крыльев» оно было намного ниже, чем у «Краснодара». Я говорю это не потому, что я живу в Краснодаре, а потому что оцениваю объективно. Я не смотрю на футбол глазами нынешних журналистов, которые могут полюбить любую команду и разлюбить её за пять минут.