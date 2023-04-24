Колыванов – о гонке в РПЛ: «Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» уступил первое место»

Бывший футболист московского «Динамо» и национальной сборной России Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что по своему составу «Зенит» спокойно может играть в Лиге чемпионов, поэтому другие команды имеют немного шансов на успех.

«Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» уступил первое место — это нереально», - заявил Колыванов в разговоре с «Чемпионатом».

После 24 туров команда с берегов Невы уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая «Ростов» на девять очков.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет против «Крыльев Советов».