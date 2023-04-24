Чухлов: «Если «Зенит» не победит «Спартак», народ не поймёт»

Ветеран петербургского «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Говорят, что все должно решиться в матче со «Спартаком». Не знаю, какая посещаемость будет 7 мая на «Газпром Арене», но, если «Зенит» проиграет или сыграет вничью, народ не поймет», - цитирует эксперта издание «РБ Спорт».

В минувший уик-энд подопечные Сергея Семака стали на шаг ближе к чемпионскому титулу, победив московское «Динамо» со счетом 3:1.

После 24 туров чемпионата России «Зенит» набрал 58 баллов и лидирует с 9-очковым отрывом от второго места.