Филимонов высказался о неудачах «Спартака»

Бывший голкипер Александр Филимонов, известный по выступлениям за сборную России и московский «Спартак», отреагировал на неудачные результаты команды после зимнего перерыва.

«Глупо отрицать, что весной «Спартак» не похож на прошлогодний. С чем связано? Вопрос к главному тренеру. Может быть, есть внутренние проблемы. Тренер должен взять контроль над всеми процессами», - приводятся слова Филимонова на страницах «Спорт-Экспресса».

Сегодня, 24 апреля, «Спартак» проведет поединок против «Краснодара». После 23 туров чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице.