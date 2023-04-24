Филимонов: «Судьба чемпионства в руках «Зенита»

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался насчет борьбы за чемпионский титул в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Борьба за чемпионство? Дело в руках «Зенита». Если они будут играть серьезно, то свое преимущество не упустят. Если расслабятся, то будут проблемы. Но с такой игрой «Зенита» результат очевиден», - передает слова Александра издание «Спорт-Экспресс».

В последнем матче «Зенит» отпраздновал победу над московским «Динамо» со счетом 3:1. По итогам 24 туров Российской премьер-лиги питерцы лидируют с 9-очковым отрывом от идущего вторым «Ростова».