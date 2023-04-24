В «Локомотиве» рассказали о травме Пиняева

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о повреждении атакующего полузащитника команды Сергея Пиняева, которое игрок получил по ходу матча против ЦСКА (1:1) в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Насколько мы можем судить, особо сложного ничего нет. Будут сделаны снимки, посмотрим. Он почувствовал дискомфорт и по договорённости с тренерским штабом не стал продолжать игру», - передает слова руководителя ТАСС.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 18-летний полузащитник провел шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом.