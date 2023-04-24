Чалов: «Будет здорово, если Фернандес вернётся в ЦСКА»

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о потенциальном возвращении в клуб бразильского защитника Марио Фернандеса. На прошлой неделе латераль стал свободным агентом, расторгнув контракт с «Интернасьоналем».

«Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок. Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждём», - передает слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, что после завершения сезона-2021/2022 Марио объявил о приостановке карьере. При этом у него есть действующий контракт с ЦСКА до лета следующего года. В нынешнем сезоне защитник провел пять матчей за «Интернасьонал».