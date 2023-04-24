Иван Игнатьев рассказал, чем недоволен в «Локомотиве»

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев дал комментарий относительно своего возможного ухода из столичного клуба.

«Конечно же, я недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Думаю, что предложения у меня будут», - приводятся слова нападающего на страницах издания «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Игнатьев провел 15 поединков. На счету 24-летнего нападающего четыре забитых мяча и две результативные передачи.

По итогам 24 туров чемпионата страны «железнодорожники» занимают десятое место в турнирной таблице.