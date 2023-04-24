Тарханов объяснил спад «Урала»

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о последних неудачных результатах команды Виктора Ганчаренко.

«Есть психологическая усталость, они отдают много эмоций. Когда уровень мастерства средний, это сказывается. Также влияет то, что «Урал» не привык играть так часто, в таком высоком ритме», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.

В последнем матче чемпионата России «Урал» на своем поле потерпел поражение от «Ростова» со счетом 1:3.

После 24 туров Премьер-лиги екатеринбургский клуб набрал 25 баллов и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.