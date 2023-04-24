Ловчев объяснил, что помешало ЦСКА победить «Локомотив»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о результате дерби между ЦСКА и «Локомотивом». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

«ЦСКА сам упустил победу, имея огромное преимущество. Имели много моментов. Всё это разбивается в конечном итоге на одну простую причину нереализации - недостаток мастерства», - гласит сообщение эксперта в социальных сетях.

После проведенного матча «армейцы» набрали 45 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Железнодорожники», в свою очередь, с 29 очками находятся на десятой строчке.