Обляков прокомментировал удаление защитника «Локомотива» Митая

Хавбек ЦСКА Иван Обляков высказался об удалении защитника «Локомотива» Марио Митая в мате 24-го тура Российской премьер-лиги. Игрок «железнодорожников» получил две желтые карточки за нарушения на Иване.

«Я выполняю установки тренера, открываюсь куда надо, а игрок на мне фолит. Ничего не могу поделать, это его проблемы. Вошёл он в игру или нет - надо у них спрашивать, мне без разницы», - передает слова полузащитника «армейцев» сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Митай был удален с поля в концовке первого тайма. Столичное дерби завершилось вничью со счетом 1:1.